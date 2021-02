[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 39,600 전일대비 100 등락률 -0.25% 거래량 510,583 전일가 39,700 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 주식이 쏠쏠…연초부터 개미 투심 후끈 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일삼성증권, 지난해 영업이익 6973억...전년比 31.2%↑ close 은 지난해 영업이익이 6793억원으로 전년 대비 31% 증가했다고 9일 공시했다.

당기순이익은 5076억원으로 30% 증가해 3년 연속 사상 최대 실적을 기록했다. 국내외 주식 거래에 따른 순수탁수수료는 6853억원을 기록하며 큰 폭의 증가세를 시현했다. IPO(기업공개) 딜과 구조화금융 영업 호조를 바탕으로 한 인수 및 자문수수료 실적도 전년보다 13% 증가했다.

