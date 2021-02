[아시아경제 박지환 기자] BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 6,470 전일대비 120 등락률 +1.89% 거래량 629,413 전일가 6,350 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 "느긋하게 바라보다 후회할걸요?" 빨리 잡아야하는 종목들[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일BGF에코바이오, 친환경 항바이러스 포장재 기술 개발 close 는 보통주당 110원의 현금배당을 결정했다고 9일 공시했다.

이번 배당의 총액은 105억2800만원 규모이다.

