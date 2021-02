속보[아시아경제 최대열 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 38,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 668,942 전일가 38,900 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 GS, 작년 4Q 영업익 2797억…전년比 55%↓GS, 보통주 1주당 1900원 현금배당 결정"바이오 스타트업 찾아요" GS, 스타트업과 친환경 신사업 발굴 close 는 연결 재무제표 기준 지난해 영업이익이 9206억원으로 1년 전보다 52.7% 줄었다고 9일 공시했다. 매출은 15조4442억원으로 같은 기간 13.2% 줄었다. 당기순손실은 1878억원으로 적자로 돌아섰다.

지난해 4분기 영업이익은 2797억원으로 전년 동기보다 41.9% 줄었다. 4분기 매출은 3조6529억원으로 전년 동기 대비 15.8% 감소했고, 당기순손실은 1732억원으로 적자 전환했다.

