[아시아경제 이민우 기자] 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 2,725 전일대비 55 등락률 -1.98% 거래량 291,277 전일가 2,780 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 “통신비·데이터 지원” SKT, 웅진씽크빅과 교육 구독상품 맞손웅진씽크빅, 3분기 영업이익 88억… 전년比 80.9%↑화장품·정수기 등 방문판매원 수당 월평균 30만원 close 은 지난해 연결 기준 매출 6461억원, 영업이익 148억원의 잠정 실적을 거뒀다고 9일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 0.9%, 31.6% 감소했다. 같은 기간 당기순이익은 흑자전환돼 7억원을 기록했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr