기업銀, 중소기업에 우수기술 보유한 대학·연구기관 연결 지원

중소기업의 기술혁신과 경쟁력 향상을 지원하는 ‘우수기술 매칭컨설팅’ 실시

국내 대학 및 연구기관과 연결해 중소기업에 우수기술 공급 지원

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 새로운 기술을 필요로 하는 중소기업과 우수기술을 보유한 대학 및 연구기관을 연결해 중소기업의 기술혁신과 경쟁력 향상을 지원하는 ‘우수기술 매칭컨설팅’을 실시한다고 9일 밝혔다.

기업은행은 컨설팅을 통해 중소기업이 필요로 하는 특허와 노하우를 보유한 대학 및 연구기관을 찾아 연결하고, 적합한 기술이 없는 경우 맞춤형 기술개발을 위한 공동연구기관 매칭까지 제공한다.

원활한 기술이전을 위한 기술자문과 함께 회계·세무·경영컨설팅 등 후속 사업화에 필요한 부문도 지원한다. 또한, 기술형 혁신기업 성장 지원을 위해 성공적으로 기술이전을 완료한 중소기업에게는 은행의 투·융자 등 금융지원도 제공할 계획이다.

컨설팅은 거래중인 영업점을 통해 신청할 수 있다.

실제로 부천시 소재 반도체 장비 제조기업 A사의 경우 기존 제품 개량을 위한 새로운 기술을 찾던 중, 컨설팅을 통해 관련 연구소와 연결이 성사됐다. 현재 기술이전을 추진하고 있으며, 은행은 향후 투자도 검토 중이다.

기업은행 관계자는 "단순 기술 이전뿐 아니라 맞춤형 개발협력과 사업화 컨설팅까지 제공해 혁신기업 성장 지원에 앞장설 것"이라고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr