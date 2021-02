[아시아경제 지연진 기자] 원료의약품 업체 국전약품 국전약품 307750 | 코스닥 증권정보 현재가 9,120 전일대비 1,740 등락률 +23.58% 거래량 4,006,626 전일가 7,380 2021.02.09 10:43 장중(20분지연) 관련기사 국전약품, 커뮤니티 활발... 주가 -7.93%.국전약품, 커뮤니티 활발... 주가 -11.62%.《시선집중》 꿈은 이루어진다! 급상승 예측 종목 포착 완료! close 이 9일 코스닥 시장에서 급등 중이다.

이날 오전 10시24분 기준 국전약품은 전일대비 25.34% 상승한 9240원에 거래되고 있다. 이 회사는 이날 코로나19 치료 후보물질 주원료인 '나파모스타트' 제조 특허 출원했다고 발표했다.

특허의 정식 명칭은 ‘나파모스타트 메실산염 및 그 중간체의 제조 방법에 관한 것’이다. 국전약품은 기존 공정을 개선해 나파모스타트의 물적 특성인 낮은 결합력을 개선했다. 또 그 중간체를 차별화된 제조법으로 합성해 고품질의 나파모스타트를 생산하는 제조 방법을 확보했다고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr