메쉬코리아, 삼성전자 출신 김승민 COO 신규 선임

능력 있는 외부 인사 영입으로 비즈니스 역량 강화 모색

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 디지털 물류 기업 메쉬코리아(대표 유정범)는 김승민 전 삼성전자 상무를 최고운영책임자(COO)로 신규 선임했다고 9일 밝혔다.

메쉬코리아는 최근 배송 시장의 성장에 맞춰 주요 사업의 기능을 효율적으로 통합하는 한편, 역량 있는 외부 인사 영입으로 비즈니스 역량을 강화하기 위해 조직개편을 진행하고 있다. 이번에 메쉬코리아가 신설한 COO직은 각 사업 본부가 긴밀한 협업을 통해 효과적인 시너지를 낼 수 있도록 돕는 운영 총괄자로, 앞으로 각 사업본부의 업무적 성과 이외에도 다방면에서 효율적인 협업이 이뤄질 수 있도록 다양한 방법을 모색할 나갈 계획이다.

이를 위해 메쉬코리아는 삼성전자에서 30년 이상 근무하며 경영 전반의 풍부한 경험을 쌓아온 김승민 전 상무를 영입해 COO로 선임했다. 메쉬코리아는 김승민 COO가 다수의 경험과 노하우를 바탕으로 급변하는 경영 환경에 대응할 수 있는 유연한 의사 결정 프로세스를 정착시키고 각 사업본부의 비즈니스 역량을 높여줄 것으로 기대하고 있다. 김 COO는 "기업들의 물류 고민을 해결해주는 메쉬코리아가 될 수 있도록 맡은 역할을 충실히 수행할 계획"이라고 말했다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "김승민 COO 선임은 메쉬코리아의 역량이 한층 강화되는 계기가 될 것"이라며 "디지털 물류 플랫폼을 선도하는 기업에 걸맞는 효율적인 운영으로, 탄탄하게 성장하는 메쉬코리아가 되겠다"고 말했다.

