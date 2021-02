美 하원의원, 코로나19로 사망...현직의원 중 첫 사례

암치료 도중 코로나19에 감염돼 사망

앞서 하원의원 당선인도 취임 전 사망하기도

[아시아경제 이현우 기자] 미국 현직 연방의원 중 처음으로 코로나19 사망자가 나왔다. 전임 도널드 트럼프 대통령 재임 당시 마스크 착용에 부정적이던 공화당에서 하원의원 당선인에 이어 현직의원까지 숨지면서 미국 내 코로나19 방역조치에 대한 경각심이 더욱 커질 것으로 예상된다.

8일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 미국 텍사스주에 지역구를 둔 공화당 소속 론 라이트 하원의원이 전날 코로나19로 투병 중 사망했다. 향년 67세. 의원실은 성명을 통해 "라이트 의원이 67세를 일기로 평화롭게 세상을 떠났다"며 "그는 코로나19에 감염된 후 아내와 함께 텍사스주 댈러스의 병원에서 2주간 입원치료를 받아왔다"고 밝혔다. 미 연방의원 가운데 코로나19로 사망한 것은 라이트 의원이 처음이다.

앞서 그는 지난달 21일 감염 판정을 받았으며 당시 성명을 내고 "경미한 증상은 있지만 전체적으로 괜찮은 상태"라며 자택에서 일을 하겠다 밝힌 바 있다.. 그러나 라이트 의원은 앞서 지난 2019년 폐암 판정을 받고 투병했으며 지난해 9월에는 합병증으로 입원하기도 했던 것으로 알려졌다. 암 치료를 이어가던 도중 코로나19에 감염되면서 병세가 갑자기 악화된 것으로 추정된다.

미국 공화당에서는 라이트 의원보다 앞서 지난해 12월29일 루이지애나 5구역구에서 하원의원 취임을 닷새 앞두고 있던 루크 레트로(41) 당선인이 코로나19로 사망했다. 하원의원 당선인에 이어 현직 하원의원까지 사망하면서 앞서 트럼프 행정부 당시 마스크 착용에 부정적이던 공화당의 방역조치에 대한 경각심이 커질 것으로 전망된다.

