[포토]송파 가락1동 김민우 유튜버 한부모 가정 설 선물세트 450만원 기부

[아시아경제 박종일 기자] 송파구 가락1동 주민인 유튜브 크리에이터 김민우(MR엠알)씨가 설을 맞아 지역내 한부모가정 등 저소득 가구에 450만원 상당의 참치캔 선물세트(200개)를 기부, 따뜻한 이웃 사랑을 실천했다.

기부자 김민우씨는 가락1동 주민이자 IT, 전자기기분야 유명 유튜브 크리에이터로, 지난 2019년부터 매해 명절마다 한부모가정 등 저소득가구를 위해 쌀, 라면, 참치 등 물품을 꾸준히 기부해 왔다.

그동안 후원물품은 가락1동, 석촌동, 가락본동, 가락2동의 한부모가정 등 저소득가구 총 400여 가구에 전달됐다.

특히, 올해는 지역내 저소득 가구에 450만원 상당의 참치캔 선물 세트 200개를 기부했다. 김민우씨는 “한부모 가정의 아이들이 가난으로 인해 꿈이 좌절되지 않도록 도움을 주길 원한다”며 “힘든 하루하루를 보내고 있는 한부모 가정에게 힘찬 응원의 메시지를 보낸다”고 전했다.

또 지난해 가락1동 주민센터에서 개최한 ‘주민재능기부 라이브특강’의 제1회 강의자로 참여해 ▲실버들을 위한 스마트폰 사용 꿀팁 ▲유튜버를 꿈꾸는 학생들을 위한 자신만의 노하우 ▲합리적인 전자제품 소비법 등 한 달 동안 강의를 진행해 유용, 센스있는 입담으로 이웃과 세대 간 소통에 큰 역할을 했다.

송파구 한명원 가락1동장은 “이번 명절에도 따뜻한 마음을 나누어 주신데 감사드린다. 코로나로 인해 사회적으로 고립되기 쉬운 요즘, 저소득 주민들의 지친 심신을 위로하는데 많은 도움이 될 것”이라며 “전해주신 물품과 메시지가한부모 가정에게 소중히 잘 전달하겠다”고 전했다.

