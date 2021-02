日소프트뱅크, 투자실패 우려 딛고 반등…32兆 순이익 기록

4~12월 연결 결산 순이익

32조4000억원 달해

역대 최대 규모

[아시아경제 차민영 기자] 손정의 회장(사진)이 이끄는 일본 소프트뱅크그룹이 '비전 펀드' 투자 성과에 힘입어 지난 9개월간 역대 최고 실적을 올렸다. 작년 초 기술주 주가가 곤두박질쳤지만, T모바일 매각 차익과 아마존·도어대시 보유 지분 가치가 효과를 발휘했다.

소프트뱅크그룹은 8일 작년 4~12월 연결 결산(국제회계 기준) 순이익이 전년 동기의 6.4배인 3조551억엔(약 32조4000억원)으로 집계됐다고 발표했다. 이는 4~12월 기준 역대 최대 규모다.

전체 순이익 증가에는 제1호 투자 펀드인 '비전 펀드'의 운용 실적 호조가 주효했다. 전체 펀드 사업 부문의 투자이익은 3조7994억엔으로, 전년 동기(1317억엔)의 6배 이상으로 불어났다. 이는 투자 자회사인 SB노스스타가 기술주 투자 과정에서 입은 파생상품 투자 손실까지 상쇄했다.

이 중에는 미국 이동통신 업체인 T모바일 지분 매각 등으로 생긴 이익이 포함됐다. 업종별로는 물류와 소비자 서비스 분야의 투자 가치 상승이 두드러졌다. 작년 아마존 보유 지분 가치가 급등했으며, 미국 음식 배달 스타트업 도어대시가 기업공개(IPO)에 성공하면서 지분 투자 차익도 누렸다.

1호 펀드 설립 이후의 누계 투자이익은 작년 12월 현재 204억달러(약 23조원)로, 3개월 전의 74억달러과 비교해 눈에 띄게 불어났다. 2호 펀드는 작년 10~12월에 전년 동기의 21배 규모인 1조1179억엔의 순이익을 올렸다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr