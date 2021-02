합천군, 도시재생 노후주택 집수리사업 추진

인구감소, 산업쇠퇴, 주거환경 악화 등 발생하는 각종 도시문제 해결



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 ‘삼가면 도시재생 뉴딜사업’의 목적으로 주거환경개선을 위한 노후주택 집수리 사업을 추진한다고 8일 밝혔다.

도시재생 뉴딜사업은 인구감소, 산업쇠퇴, 주거환경 악화 등으로 발생하는 각종 도시문제를 해결하고 원도시를 활성화하기 위해 제정된 도시 재생특별법에 따라 추진되는 국토부 공모사업이다.

군은 삼가면 도시재생 활성화 계획 수립 후 공모 신청해 2019년도 선정, 2020년부터 삼가면 도시재생 뉴딜사업을 추진하고 있다.

노후주택 집수리 사업대상지는 삼가면 도시재생 활성화 구역 내 노후주택이며 공사비의 10%는 자부담이며, 공사금액이 1000만원 초과 시 초과 금액은 전액 자부담으로 추진되는 사업이며 사업 대상은 노후 불량주택의 외벽, 창호 및 지붕 보수다.

군은 금년도부터 주거생활 불편, 경관 저해, 안전사고 위험에 노출된 노후 불량주택을 먼저 시작해 2022년까지 2년에 걸쳐 19억원을 투입해 200여 동을 정비할 계획이다.

문준희 합천군수는 “삼가면 도시재생 뉴딜사업의 노후주택 집수리사업은 주민들이 직접적으로 피부로 느낄 수 있는 주거환경개선사업으로써 주민들의 관심 높은 사업이다” 며 “군은 주민들이 적극적으로 도시재생사업에 참여할 수 있도록 도시재생사업에 역량을 집중하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr