"오감 테라피 봄캉스" 롯데호텔 제주, '봄(B.O.M.)' 패키지 선보인다

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 제주는 '봄캉스족'을 위해 3월1일부터 6월1일까지 투숙 가능한 '봄(B.O.M.·Bloom Our Moment)' 패키지를 선보인다고 8일 밝혔다.

이 패키지의 특전은 봄 감성을 자극할 '오감 테라피'로 구성했다. 제주의 들꽃 향을 담아 제작한 카드키 홀더와 라넌큘러스, 거베라, 카네이션 등 '플로럴 커티시(서비스)'를 제공한다. 객실 1박, 조식, 카페 해온 스페셜 메뉴 1개, 사진 인화 서비스 이용권 1매가 공통으로 제공된다. 사진 인화 서비스는 '뽑픽' 애플리케이션에서 최대 40장까지 인화할 수 있으며 보정 및 배송이 가능하다.

패키지 구성은 커플, 키즈, 패밀리 세 가지 유형으로 구분된다. 2인 커플형은 레저 전문 엔터네이너 ACE(Active&Creative Entertainer)가 기획한 프로그램인 낚시, 제트 또는 제주의 숲 '곶자왈' 트래킹 중 선택할 수 있다. 라운지 디저트와 음료가 제공된다. 3인 가족을 위한 키즈형은 어린이를 위한 체험 프로그램, 롯데호텔 제주의 봄을 담은 컬러링 엽서, 파버 카스텔 색연필(12색) 키트, 프랑스 유기농 아기 화장품 브랜드 '쁘리마쥬' 샴푸, 바디워시, 로션 세트 등이 제공된다. 4인 가족을 위한 패밀리형은 ACE 아웃도어 프로그램 체험권과 패밀리 락 볼링장 입장권이 제공된다.

김포공항 이용객의 경우 사전 요청 시 김포공항 롯데몰의 무료 주차도 가능하다. 연박시 제주 최대 규모 다이닝 레스토랑 '더 캔버스'의 봄 시즌 런치 코스 메뉴가 인원수에 맞게 1회 제공된다.

무료 멤버십 프로그램 '롯데호텔 리워즈' 회원에 가입하고 공식 홈페이지에서 예약할 경우 박당 1만원 할인 혜택도 있다. 3월3일부터 9일 사이 체크인하는 고객에게는 롯데호텔 제주 디퓨저, 챔피언 R 입장권 또는 미니바 1회 이용권이 패키지 유형에 맞게 제공된다. 패키지 가격은 35만원부터다(세금 및 봉사료 별도).

