"명품백 네 몸값보다 비싸"…시청자 눈살 찌푸리게 한 양준혁의 도 넘은 농담

[아시아경제 최은영 기자] 전 야구선수 양준혁이 아내 박현선에게 "(내가 사준) 명품백이 네 몸값보다 더 비싸다"라는 농담을 던져 누리꾼들의 뭇매를 맞고 있다.

6일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '살림하는 남자들2'에서는 결혼식을 앞두고 친구들을 초대해 파티를 여는 양준혁-박현선 부부가 등장했다.

이날 친구들은 양준혁이 박 씨에게 프러포즈할 때 선물한 다이아몬드 반지와 목걸이를 보여달라고 요청했고, 박 씨는 손가락에 끼고 있던 반지를 보여줬다.

친구들이 "너무 예쁘다"라며 감탄하자 양 씨는 "이거 진짜(다이아)다"라고 언급했다.

친구들은 양 씨에게 "안 해주실 줄 알았다"라며 놀라워했다. 양 씨가 결혼 전부터 반지나 목걸이 등을 선물하지 않겠다고 선전포고를 했기 때문이다. 양 씨는 "아내가 원래 이런 애가 아닌데 갑자기 바람이 들었다. 어느 날부터 사달라고 하더라"며 너스레를 떨었다.

이어 양 씨는 "내가 가방도 해주고 목걸이도 해줬다"라며 생색을 냈다. 박 씨는 남편이 선물해준 명품 가방을 들고나와 자랑했고, 친구들이 "(박 씨가) 이 가방을 신줏단지 모시듯 한다"라고 말하자 양 씨는 "그래 이거, 네 몸값보다 더 비싼 거다"라고 말했다.

화들짝 놀란 친구들은 "무슨 소리를 하는 거냐, 큰일 날 소리를 한다"라고 양 씨를 나무랐다. 박 씨는 "저 가방 잃어버리면 이혼이라고 하더라"라고 폭로해 모두를 경악케 했다.

방송 직후 온라인 커뮤니티 등에는 "양준혁의 발언이 나만 불편했냐", "저걸 농담이라고 하냐" 등의 볼멘소리가 터져 나왔다.

한 누리꾼은 "말실수 제대로다. 어떻게 몸값이라는 말을 사용하냐"며 "저런 발언을 거르지 않고 대문짝만하게 내보낸 방송국은 또 뭐냐"라며 불쾌감을 드러냈다.

