수도권, 코로나19 재확산 위험↑…정부 "귀성·여행 자제해 달라"

[아시아경제 기하영 기자]정부가 설 연휴 동안 귀성, 여행 등 이동을 자제해달라고 요청했다. 코로나19가 수도권에서 다시 확산하는 추세를 보이면서다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 7일 온라인 정례브리핑에서 "지난주 일시 증가세를 보였던 3차 유행이 재확산하는 상황은 아니지만 감소세가 정체되고 재확산의 위험이 존재하는 상황"이라며 "특히 수도권은 재확산 위험이 증가하는 등 지역별 편차가 나타나고 있어 수도권 주민들의 각별한 주의가 필요하다"고 강조했다.

중수본에 따르면 지난주(1.31∼2.6) 일평균 확진자 수는 354.6명으로 직전 주(1.24∼30) 424.0명에 비해 큰 폭으로 감소했지만, 수도권(257.6명, 72.6%)과 비수도권(97.0명, 27.4%)의 편차가 컸다. 직전 주와 비교하면 비수도권은 180.4명에서 97.0명으로 절반가량 줄었지만, 수도권은 오히려 243.6명에서 257.6명으로 증가한 것으로 조사됐다. 이날 0시 기준 신규 지역발생 확진자 326명 중에서도 수도권 확진자가 265명에 달해 81.3%를 차지했다.

손 반장은 "3차 유행 초반에는 수도권을 중심으로 확산하다가 12월에는 비수도권의 환자도 같이 증가해 전체적으로는 수도권 확진자의 비중이 60∼70%까지 떨어졌었다"며 "그러나 현재는 비수도권이 더 빨리 안정적인 감소세를 보이고, 수도권의 감소세는 정체되면서 다시 수도권 비중이 올라가고 있는 상황"이라고 설명했다.

그러면서 "수도권 자체의 인구수가 많고, 인구 유동량도 많아서 감염을 억제하는 효과가 비수도권보다 떨어진다"며 "수도권의 감소세 정체 상황에 변동이 있을지 긴장하며 지켜보고 있는 상황"이라고 덧붙였다.

그는 수도권 주민들에 대해 "수도권의 상황이 안정되지 않고 유행이 재확산될 수 있는 위험한 상황인 만큼 설 연휴 동안 귀성이나 여행 등의 이동을 꼭 자제해달라"고 거듭 요청했다. 또 비수도권 주민들에게도 "안정화 추이에 있는 비수도권 지역에서도 설 연휴로 인한 전국적인 재확산이 발생하지 않도록 거듭 협조를 당부드린다"고 강조했다.

한편, 전반적인 환자 감소세에 힘입어 위중증 환자와 60세 이상 환자 수는 꾸준히 감소하는 추세다. 지난달 6일 411명까지 치솟았던 중환자 수는 이후 꾸준히 감소해 이날 기준으로 190명으로 줄었다. 60세 이상 고위험군 확진자 수도 지난주 일평균 101.0명으로 집계돼 직전주의 112.6명보다 11.6명 감소했다.

감염경로를 보면 그간 일시적으로 증가하는 경향을 보였던 '집단감염'을 통한 전파는 줄고, '개인간 접촉에 의한 감염'이 차지하는 비중이 다시 늘어나는 경향을 보이고 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr