日 애니 '디지몬' 패러디한 경기도 재난기기본소득 홍보물 … "국민 정서 헤아리지 못해 죄송"

[아시아경제 나한아 기자] 경기도가 일본 애니메이션 '디지몬' 캐릭터를 패러디해 재난기본소득을 홍보했다는 지적이 커지자 SNS를 통해 사과문을 올렸다.

앞서 지난 1일 경기도는 공식 트위터에 시군별 지역화폐를 소개하는 글과 함께 홍보물을 게재했다. 홍보물에는 4명의 캐릭터가 손에 카드를 들고 "난 신용카드", "난 용인와이페이", "난 수원페이", "난 경기지역화폐카드"를 외치고 있다.

이를 본 누리꾼들은 홍보물의 구도와 캐릭터들이 손에 든 카드로 한쪽 눈을 가린 모습이 일본 애니메이션 '디지몬'과 똑같다고 지적했다. 그 외에도 "일본 애니메이션을 무단도용한 것 아니냐", "친일이 아니냐"라는 지적이 나왔다.

7일 경기도는 홍보기획관 명의로 사회관계망서비스(SNS)에 공식 사과문을 올리며 "디지몬 애니메이션 관련 패러디 콘텐츠로 불쾌해하셨을 국민께 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

이어 "2차 재난기본소득에 대한 관심이 높아지면서 일본 애니메이션을 패러디한 점에 대해 질책을 받게 됐다"라며 "변명의 여지 없이 국민 정서를 헤아리지 못한 콘텐츠로, 즉시 삭제 조치했다"라고 했다.

그러면서 "다양한 신용카드와 지역화폐를 선택할 수 있는 점을 강조하기 위해 주인공들이 서로 다른 카드를 선택하는 모습의 애니메이션 패러디 콘텐츠를 제작했다"라며 "새로이 일러스트 작업을 했고 콘셉트만 인용해 문제가 없을 것으로 안일하게 생각했다"라고 해명했다.

도는 마지막으로 "콘텐츠 제작 과정에서 미흡함을 인정하고 반성하며, 추후 같은 실수를 반복하지 않을 것을 약속드린다"라고 덧붙였다.

