정의용, "한반도평화프로세스 정착에 대미 외교력 집중"

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관 후보자가 인사청문회를 통해 대미 외교 정책과 대북 정책에 대한 자신의 의견을 피력했다.

한미동맹 강화를 기반으로 한 한반도평화프로세스 정착이 그의 지상과제라는 점을 드러낸 것이다.

정 후보자는 지난 5일 국회 외교통일위원회 인사청문회 모두발언에서 “새로 출범한 미국 행정부와 조율된 전략을 바탕으로 북미대화의 조기 재개를 통한 실질적인 비핵화 진전의 토대를 마련하는 데 외교력을 집중하겠다”고 밝혔다.

정 후보자는 한미동맹 강화 방안에 대해서도 구체적인 계획을 제시했다.

그는 “미국 바이든 행정부와 정상 및 고위급 교류를 조기에 추진해 신뢰와 정책적 공감대를 구축하겠다”며“동맹 현안의 합리적 해결과 보건안보, 기후변화 등 글로벌 파트너십을 강화해 한미동맹을 더욱 공고히 하고 협력의 지평을 넓혀나갈 것”이라고 말했다.

그러면서 “이러한 노력을 바탕으로 우리 외교, 안보 정책의 근간인 한미 동맹을 보다 건전하고 호혜적이며 포괄적인 동맹으로 발전시켜 나가겠다”고 덧붙였다.

정 후보자는 김영주 더불어민주당 의원의 ‘북미협상 재개시 필요한 접근법’ 질문에 대해 “(북미가) 비핵화의 최종 단계, 최종 모습에 대해 합의하고, 그 최종 목표에 도달하기 위한 하나 또는 두개 정도의 중간단계를 거치는 단계적인 접근이 가장 현실적”이라며 “그런 것은 미측과 협의해보겠다”고 밝혔다.

북미대화 조기 재개를 위한 정부 역할과 관련, “우선은 북미 간에 새로운 신뢰 관계 구축을 해야 한다”며 “협상의 출발점이 어디냐에 대한 양국 간에 조율이 필요할 것”이라고 말했다.

그는 '남북관계 고려 이전에 코로나19 위기 때문에 훈련 축소가 불가피해 보인다'는 민주당 이낙연 대표의 질의에 "그렇다"며 "그런 상황까지 고려해서 지금 한미 군 당국 간에 긴밀하게 실시 방안에 대해 협의해가고 있다"고 말했다.

그는 "미국 신정부의 대북정책 검토에는 그렇게까지 많은 시간은 걸리지 않을 것으로 기대한다"며 "대북정책을 검토하는 과정에서 한국 정부의 의견을 우선적으로 검토하고 협의하겠다고 밝혔는데 이게 긍정적 신호라고 보고 있다"고 밝혔다.

