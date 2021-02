▶이충로씨 별세, 이명환(내일신문 기자)·계선(어린이집 교사)·계남(초등교사)·주환(가람 대표)씨 부친상, 이상욱(전북교육청)·최금렬(초등교사)씨 빙부상, 소미혜(전주시청)·김혜진(선진약품 대표)씨 시부상 = 6일 오전 7시 40분, 전주 대송장례식장 6호실, 발인 8일 정오. 010-6745-5547

