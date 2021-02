[아시아경제 이선애 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 171,000 전일대비 4,500 등락률 +2.70% 거래량 224,498 전일가 166,500 2021.02.05 13:28 장중(20분지연) 관련기사 바이든 기대감에 친환경 재생에너지주 재시동씨에스윈드, 154억 규모 공급 계약 체결1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주 close 는 골드윈드(Goldwind International Holdings(HK) Limited)와 87억1500원 규모의 공급계약(WIND TOWER)을 체결했다고 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 1.1%에 해당하는 금액이다.

