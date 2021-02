에스티큐브, 美 ‘AACR 2021’에서 혁신 신약 ‘STT-003’ 연구결과 발표 채택

[아시아경제 유현석 기자] 면역항암제 개발 바이오기업 에스티큐브 에스티큐브 052020 | 코스닥 증권정보 현재가 10,700 전일대비 250 등락률 +2.39% 거래량 266,846 전일가 10,450 2021.02.05 09:56 장중(20분지연) 관련기사 에스티큐브, 면역관문억제제 혁신 신약 후보물질 ‘STT-003’ 영장류 실험 돌입에스티큐브, 100억원 규모 유상증자 결정에스티큐브, 췌장암 치료 면역항암제 연구 결과 세계적 학술지 등재 close 는 파이프라인인 ‘STT-003’ 타겟의 항체 ‘hSTC810’에 대한 연구 결과를 오는 4월 온라인으로 개최되는 미국암연구학회(American Association for Cancer Research: 이하 AACR)에서 발표할 예정이라고 5일 밝혔다.

미국암연구학회(AACR)는 전세계 120여개국이 참가하는 세계 최대 규모의 연례 암학회로 매년 암에 관한 임상 연구 결과를 발표하는 행사다. 이번에 개최되는 ‘AACR 2021’에서 에스티큐브는 혁신 신약(First-in-class)인 ‘STT-003’의 연구 결과를 처음으로 공개할 예정이다.

에스티큐브가 개발 중인 ‘STT-003’은 현재까지 알려진 바 없는 새로운 면역관문억제제다. ‘PD-1’, ‘PD-L1’ 등 기존에 알려져 있는 면역관문억제제 타겟과 다른 새로운 타겟으로 이번 AACR 행사를 통해 연구 결과를 세계 최초로 발표할 예정이다.

‘STT-003’ 타겟의 항체 ‘hSTC810’은 정상 조직세포에서 발현이 제한적인 반면 여러 암세포에서 발현율이 높고 T림프구와 같은 면역세포에서도 PD-1과 유사한 정도로 발현이 된다. 다수의 동물실험을 통해 암 환자의 면역 기능을 종합적으로 억제하는 면역조절물질 ‘STT-003’을 저해하는 물질임을 밝혀냈다.

또 에스티큐브는 ‘hSTC810’ 항체가 단일 요법으로 사용 가능하고 PD-1, PD-L1과의 병용 요법에서도 시너지 효과를 낼 수 있다는 것을 연구를 통해 밝혀냈다.

에스티큐브 관계자는 "‘hSTC810’ 항체는 현재 시판되고 있는 치료제 ‘PD-1’과 ‘PD-L1’에 불응하는 약 70% 환자는 물론이고 암세포는 있으나 암 성장이 진행되지 않는 환자 또는 재발된 환자군에서 효과를 기대할 수 있을 것"이라며 "이번 연구 결과 발표는 ‘STT-003’의 본격적인 글로벌 임상 1상에 앞서 글로벌 학회 차원의 검증을 받고 ‘STT-003’에 대한 가치를 알릴 수 있는 계기가 될 것이다"고 밝혔다.

한편, 에스티큐브가 AACR에서 발표할 초록은 오는 3월 10일에 공개될 예정이고 ‘AACR 2021’은 오는 4월9일부터 14일까지 온라인으로 개최된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr