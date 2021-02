[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당의 우상호 서울시장 경선 후보가 4일 동료 의원들과 찍은 사진을 두고 방역 수칙 위반 논란이 일고 있다.

이 사진은 이날 오전 우 후보가 서울 신도림역에서 1호선 지하화와 관련한 정책 발표를 한 뒤 찍은 것으로, 민주당 의원·구청장 등 10여 명이 우 후보와 이른바 'X자 악수'를 하는 모습이다.

보건당국은 코로나19 거리두기 핵심 수칙 중 하나로 '만나는 사람과 신체접촉(악수 혹은 포옹 등)을 하지 않을 것'을 명시하고 있다.

우 후보는 지난달 31일 광운대역에서 열린 행사에서도 비슷한 포즈로 사진을 촬영했다. 이와 관련해 우 후보 측은 별다른 입장을 밝히지 않았다.

