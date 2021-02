[아시아경제 임춘한 기자] 안승남 경기 구리시장이 4일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자의 접촉자로 분류돼 자가 격리됐다. 자가 격리 기간은 15일 낮 12시까지다.

안 시장은 지난 1일 동구동에서 열린 회의 참석자 중 1명이 이날 코로나19 양성 판정되자 진단 검사를 받았으며 음성으로 나왔다. 그러나 확진자의 밀접 접촉자로 분류돼 자가 격리키로 했다. 나머지 회의 참석자들도 모두 음성 판정받았다.

안 시장은 "화상회의, 전자결재 등 비대면 재택근무로 시정에 공백이 없도록 하겠다"고 밝혔다.

