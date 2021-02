美의원들 '홍콩 민주화운동' 노벨상 추천

[아시아경제 조유진 기자] 미국 의회 의원들이 '홍콩 민주화운동'을 올해 노벨평화상 후보로 추천했다.

3일(현지시간) AP통신 등은 마르코 루비오 공화당 상원의원과 짐 맥거번 민주당 상원의원을 비롯한 9명의 미국 의원은 이날 '홍콩 민주화운동'을 노벨평화상 후보로 추천했다고 밝혔다. 9명(5명 민주당·4명 공화당) 의원 모두 미 의회-행정부 중국위원회(CECC) 소속이다.

이들은 추천서에서 "(홍콩이 중국에 반환된) 1997년부터 홍콩에서 인권과 민주주의를 평화적으로 옹호하고 유지해왔으며 이런 권리가 부식되는 것에 맞서 끊임없이 싸워온 운동을 추천한다"고 밝혔다.

이어 "많은 민주 활동가들이 이미 투옥됐고 일부는 망명했으며, 더 많은 이들이 유죄 선고가 예상되는 재판을 기다리고 있다"면서 "이 모두는 오로지 표현과 출판, 선거와 집회를 통해 정치적 견해를 평화적으로 표현했다는 한 가지 이유 때문"이라고 비판했다.

또한 "중국은 반대여론과 시위에 대응해 홍콩국가보안법(홍콩보안법)을 제정했으며 이 법은 인권과 민주주의를 적극 탄압하는 데 활용되고 있다"고 지적했다.

중국 정부는 즉각 반발했다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 4일 정례브리핑에서 노벨평화상을 이용해서 반(反)중국 세력에 힘을 실어주면 미국의 이미지만 손상을 입을 것이라고 비판했다.

왕 대변인은 "미국의 일부 의원들이 객관적이고 이성적으로 중국을 바라보고 홍콩 문제를 구실로 중국 내정에 간섭하는 것을 중단하라"고 촉구했다.

