롯데정밀화학, 작년 영업익 1392억…전년比 26.6% ↓

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데정밀화학은 작년 연결 기준 영업이익 1392억원으로 전년 대비 26.6% 감소했다고 4일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조2636억원으로 3.6% 줄었다.

코로나19 등으로 인한 전방산업의 수요 감소와 하반기 원달러 환율 하락 영향으로 매출과 영업이익이 모두 감소하였으나, 영업이익률은 11% 수준으로 견조한 수익성을 유지했다. 제품별로 살펴보면 경기에 민감한 가성소다, ECH 등 염소 계열 제품들의 수익성이 하반기에 악화되었으나, 애니코트(의약용캡슐 원료) 등 셀룰로스 계열의 친환경 스페셜티 소재의 안정적인 매출 성장으로 수익성을 지킬 수 있었다.

지난 4분기 실적은 영업이익 285억원으로 41.1% 줄고, 매출액은 3037억원으로 7.9% 감소했다.

롯데정밀화학은 지난 2일 롯데 화학BU에서 발표한 친환경 목표 및 ESG 비지니스 전략 'Green Promise 2030'에 발맞추어 친환경 스페셜티 소재인 셀룰로스 계열에 총 1800억원 규모 투자를 차질없이 진행 중 이다. 그 중 메셀로스(건축용첨가제) 공장 증설 1150억원, 애니코트(의약용캡슐 원료) 공장 증설 239억원 투자는 올해 상반기 완료 예정이다.

롯데정밀화학은 "앞으로도 친환경 사업에 대한 투자를 통해 롯데 화학BU 회사들과 함께 ESG 경영 강화와 성장성 확보를 위한 노력을 경주 해 나갈 것"이라고 밝혔다.

