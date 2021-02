[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 4명 추가 발생해 누적 확진자는 총 1866명이 됐다.

4일 광주광역시에 따르면 이날 오후 지역감염으로 인해 4명이 양성 판정을 받아 1863~1866번으로 등록됐다.

1863·1864번은 안디옥교회와 관련된 것으로 확인됐다. 1863번은 시설격리 중 확진됐다. 현재까지 안디옥교회 관련으로는 109명이 확진 판정을 받았다.

1865번은 최근 잇따라 확진자가 발생하고 있는 전남 738번과 관련됐다. 광주에서 거주하는 전남 738번은 지난달 27일 확진됐으며 감염경로는 불분명하다. 가족을 중심으로 빠르게 확산하고 있으며 관련 확진자는 총 11명이다.

1866번은 효정요양병원과 관련해 자가격리 중 해제 전 검사에서 양성 반응을 보였다.

효정요양병원과 관련해서도 꾸준히 확진자가 나와 누적 163명으로 늘었다.

