한미, 이란 유엔분담금 동결자금 대체 합의점

[아시아경제 유인호 기자] 한국과 미국이 이란의 밀린 유엔 분담금을 한국에 동결된 이란의 원화자금으로 낸다는 데 합의점을 찾은 것으로 알려졌다.

외교부 당국자는 3일 기자들과 만나 동결자금을 이용한 이란의 유엔 분담금 납부 문제와 관련, “거의 해결이 돼가고 있다”며 “전반적으로 분담금을 (동결자금으로) 낸다는 것은 (미국과) 협의가 끝났고 굉장히 기술적 부분만 협의가 필요하다”고 밝혔다.

이 당국자는 분담금 문제 진전이 “동결자금 문제 해결에 대한 우리의 진정성을 (이란이) 느끼는 계기가 됐다”며 “최종건 1차관 방문과 그 뒤 외교 소통을 통해 우리의 진심이 이란 지도부에 전해졌다”고 말했다.

앞서 이란은 동결된 원화자금으로 분담금을 내달라고 한국 정부에 요청했는데 원화를 달러로 환전해 유엔에 송금하는 과정에서 미국 금융망을 거칠 경우 제재에 걸릴 수 있다는 우려가 작용했다.

이에 정부는 분담금이 동결되지 않도록 그간 미국과 협의를 진행해왔다. 미국 외 금융시장에서 달러로 환전하는 방안 등을 검토하는 것으로 알려졌다.

외교부 당국자는 “달러가 미국으로 송금되지 않는 형태로 방안을 협의하고 있다”고 설명했다.

유엔에 따르면 이란이 유엔 회원국으로서 총회 투표권을 유지하기 위해 내야 하는 최소 분담금은 1625만 달러(180억원)다.

미국의 대이란 제재로 한국에 동결된 이란의 석유수출대금 약 70억 달러(7조8000억원)에 비하면 크지 않다.

정부는 분담금 외에도 동결자금을 활용한 이란과 인도적 교역을 확대하는 방안을 미국과 협의하고 있다.

