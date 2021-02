유명희 "올 3월 '외국인 투자유치 로드맵' 발표할 것"

외투기업 신년인사회서 2021 외국인 투자유치 정책방향 제시

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장은 3일 "외국인 투자유치 로드맵을 마련해 올 3월에 발표할 계획"이라고 밝혔다.

유 본부장은 이날 주요 주한외국상의와 외국인투자기업대표들이 참석한 외투기업 신년인사회에 참석해 이 같이 말했다.

외국인 투자유치 로드맵에는 ▲한국판 뉴딜 등 국내 산업 및 지역정책과 연계한 외투정책 및 유치전략 ▲첨단분야 산업육성, 인력양성, 기술고도화 등을 위한 지원방안 등이 담길 예정이다.

유 본부장은 축사를 통해 "지난해 외국인 직접투자는 208억달러로 6년 연속 200억달러 넘는 성과를 기록했고 국내 매출의 10.8%, 고용의 5.6%, 및 수출의 18.6%를 담당하는 등 우리 경제의 중요한 축으로 자리매김 하고 있다"며 "코로나19로 인한 어려운 여건하에서도 반도체와 바이오, 친환경자동차, 이차전지 등 신산업과 첨단 소재·부품·장비분야에 대한 외국인투자 비중은 전년대비 증가하는 등 산업 발전과 양질의 일자리 창출에도 이바지하고 있다"고 감사를 표했다.

올해 외국인투자정책방향에 대해선 "한국판 뉴딜 등 대형 프로젝트 추진에 맞춰 그린·디지털 분야의 핵심기술 및 인력을 갖춘 외국인투자기업과 상생할 수 있는 기회를 마련하겠다"며 "일자리 창출효과와 경제유발효과가 큰 반도체, 바이오, 미래차산업을 '첨단투자지구'에 유치해 '첨단기업들의 세계공장화'를 추진하겠다"고 설명했다.

또 산업부는 연구개발(R&D) 분야의 우수한 인력을 양성해 외투기업에 매칭될 수 있도록 지원을 강화하고 외국인 투자기업과의 소통채널을 확대해 애로사항을 적극적으로 발굴·해소할 예정이다.

유 본부장은 "한국 정부는 경제 활력 회복과 새로운 도약을 위해 세계 각국의 기업들과 연대하고 협력하면서, 지금의 코로나 위기를 극복하고 포스트 코로나 시대를 대비해 나갈 것"이라며 "외국인투자기업인들의 적극적인 투자와 동참을 기대한다"고 말했다.

세종= 주상돈 기자