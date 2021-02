[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 우리은행 거래실적과 우리카드 사용실적 충족 시 최고 연 6.0%의 고금리를 제공하는 ‘우리 매직 적금 바이(by) 우리카드’를 오는 4일 출시한다고 3일 밝혔다. 이 상품은 지난해 출시 후 2개월 여 만에 완판된 ‘우리 Magic6 적금’의 후속 상품이다.

가입 기간은 1년이며, 월 납입 한도는 최대 50만원이다. 금리는 기본금리 연 1.0%에 우대금리 최대 연 1.0%포인트와 특별우대금리 최대 연 4.0%포인트를 더해 최고 연 6.0%다.

우대금리는 우리오픈뱅킹 서비스 가입 및 우리은행 상품?서비스 마케팅 동의를 하고 우리은행 계좌로 급여(또는 연금) 이체 시 합산해 최대 연 1.0%포인트가 제공된다. 특별우대금리는 우리카드 이용실적 및 자동이체 조건 충족 시 최대 연 4.0%포인트가 제공된다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr