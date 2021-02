거창군, ‘감염병 관리사업’ 우수기관으로 도지사 표창 수상

코로나19 발생에 따른 감염병 관리 대응 능력 인정받아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 경남지역에서 감염병 예방과 관리를 잘한 곳으로 평가받아 감염병 관리 우수기관으로 선정돼 경남도지사 기관 표창을 받았다고 1일 밝혔다.

도는 거창군이 감염병 예방 및 고위험시설 선제적 전수검사 시행 등을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지역 내 확산을 차단하고, 올바른 손 씻기와 기침 예절 등 감염병 예방관리에 크게 이바지한 점을 높이 평가했다.

군은 코로나19로 인한 감염병 관리에 적극적으로 대처하기 위해 강화된 행정명령 발령에 따라 관내 요양병원·요양원·주야간 보호시설 등 고위험시설 등에 대한 전수검사를 확대했다.

전 군민 찾아가는 이동 선별진료소를 설치·운영하는 등 코로나19 확산 차단에도 총력을 기울였다.

구인모 거창군수는 “코로나19 위기 상황 속에서 지난 일 년간의 감염병 관리사업의 운영에 대한 노고를 인정받아 우수기관으로 선정된 데 대해 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 감염병 예방 및 대응 능력을 키워 코로나19를 반드시 극복하겠다”고 밝혔다.

군은 여전히 코로나19 확산세가 이어지고 있는 만큼 항상 경각심을 갖고 손 씻기 등을 통한 개인 방역 수칙 준수와 마스크 착용, 5인 이상 사적 모임 금지 등 사회적 거리두기에 적극적으로 동참해 줄 것을 안내하고 있다.

