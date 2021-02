최태원 SK 회장 "대한상의와 국가 경제 위해 고민하겠다"(종합2보)

23일 서울상의 임시 총회 거쳐 3월 말 대한상의 회장 취임

최태원 SK 회장이 1일 "대한상공회의소(대한상의)와 국가 경제를 위해 제가 무엇을 할 수 있을지 고민하겠다"고 서울상의 회장 추대 소감을 밝혔다.

최 회장은 이날 서울상공회의소 정기 회의 결과에 대해 "추대에 감사한다"며 이 같이 말했다.

서울상의 회장단은 같은 날 오전 서울상의 회장이 국내외적으로 우리나라 경제계를 대표할 수 있는 인물이어야 한다는 점에서 그간의 경영 업적, 글로벌 역량, ESG 선도 등 경제사회적 혜안 등을 종합적으로 고려해 최 회장이 적임자라는 데 의견을 함께 하며 후임 회장으로 단독 추대했다. 이에 따라 최 회장은 서울상의 회장이 대한상의 회장을 함께 하는 관례에 따라 3월 말 대한상의 회장에 오르게 된다.

박용만 대한상의 회장은 "최 회장은 4차 산업 시대가 오고 있는 변곡점에서 미래를 내다보는 데 적합한 분"이라며 "최 회장이 평소 상생이나 환경이나 사회적 가치에 대한 생각을 많이 하시는 분이기에 현 시점에 더 없이 적합한 후보라 생각한다"며 추대 배경을 설명했다.

4대그룹 총수로 경제단체장을 맡은 최 회장의 어깨는 무겁다. 당장 중대재해처벌법, 이익공유제 등 주요 기업규제 법안과 관련해 재계의 입장을 정부에 전달하는 게 급선무다. 대한상의는 18만 상공인이 모인 경제단체로 중견·중소기업의 비중이 커 회원사 간 이해관계가 복잡하다. 이를 잘 중재해 한 목소리를 내는 역할도 해야 한다.

아버지가 강조했던 '사업보국' 정신을 바탕으로 기업의 사회적 책임을 강조하는 데도 적극 나설 것으로 보인다. 전경련 회장을 맡았던 최종현 전 SK 회장은 외환위기였던 1997년 9월 폐암 수술로 성치 않은 몸을 이끌고 회장단 회의를 주재하기도 했다. 최종현 전 회장은 '사업보국' 정신을 강조하며 어려운 시기 재계를 이끌었다. 최 회장도 코로나19 이후 어려워진 경영 환경에서 사명감을 갖고 대한상의 회장직을 수락한 것으로 알려졌다. 최 회장은 앞서 올해 신년사에서 "사회와 공감하며 문제 해결을 위해 함께 노력하는 '새로운 기업가정신'이 필요한 때"라고 강조했다.

재계 관계자는 "그 동안 사회적 가치 창출과 동반성장을 강조해온 최 회장이 '경제단체 역할론'을 고민한 것으로 안다"며 "정부와 소통을 강화하면서 대기업과 중견·중소기업과의 상생에도 힘쓸 것"이라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr