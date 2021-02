"집에서 운동한다" 자주, 홈트레이닝 용품 매출 59% 증가

운동이 사람들의 일상이 되며 관련 용품에 대한 투자

자주 운동용품, 아이디어와 디자인 차별화로 큰 인기

[아시아경제 임혜선 기자] 집에서 간단하게 운동할 수 있는 제품의 매출이 늘고 있다. 코로나19 장기화로 생활 밀착형 운동에 대한 관심이 늘고 있어서다.

신세계인터내셔날은 라이프스타일 브랜드자주에서 지난해 11월부터 올해 1월까지 홈트(홈트레이닝) 용품 매출이 전년 대비 59% 증가했다고 1일 밝혔다.

운동용품에 작은 아이디어를 더해 운동 효과를 높이고 색상과 디자인도 차별화한 것이 특징이다. 특히 운동매트와 소형 운동기구가 큰 호응을 얻고 있다.

자주 운동매트류는 매출이 전년 대비 두 배 이상 증가했을 정도로 인기다. 가장 반응이 좋은 '가이드라인 선이 있는 요가 매트'의 경우 중심점, 45도 선, 손발 기준선이 표시돼 있어 운동 효과를 높여준다. 블랙, 레드 양면으로 사용할 수 있는 '미끄럼 방지 매트'는 요가 뿐만 아니라 다양한 운동시 사용 가능하며 폭신한 두께감으로층간 소음 방지 효과도 있다.

운동기구의 경우 라텍스밴드, 덤벨, 푸쉬업바처럼 간편하게 스트레칭을 하거나 근육운동을 할 수 있는 제품들이 좋은 반응을 얻으며 약 70%의 매출 신장률을 보이고 있다.

'스트레칭 라텍스밴드'는 초급자용, 전문가용으로 구분돼 있어 자신의 운동단계나 몸 상태에 적합한 제품을 선택할 수 있다. 근력 운동을 위한 '그립감 좋은 덤벨'도 1Kg, 2kg 등 다양한 무게로 제작했다.

자주는 이처럼 운동용품 카테고리가 기대 이상의 인기를 얻자 올해 초 기존 상품을 업그레이드해 출시하거나 신개념 운동이 가능한 신상품을 선보였다. 가볍고 휴대가 간편한 '스트레칭 폴리 밴드', 신체 굴곡에 맞게 제작된 '폼롤러', 단단하고 강한 자극을 주는 '실리콘 땅콩 마사지볼', 착용만으로 운동 강도를 높여주는 '실리콘 중량밴드'가 대표적이다.

‘홈트레이닝 베스트 아이템 기획전’도 진행한다. 이달 7일까지 신세계인터내셔날 공식 온라인몰에서 행사 상품 2개 이상 구매 시 10% 할인 혜택을 제공한다.

