충남, 의료 종사자부터 백신 ‘1분기 4.6만명’ 접종

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도는 내달 말 의료기관 종사자를 시작으로 1분기 4만6000여명에게 코로나19 백신을 무료 접종한다고 31일 밝혔다.

도에 따르면 충남지역 백신 접종 대상자는 총 179만여명이다. 이중 1분기(2~3월)에는 코로나19 환자 치료 기관 종사자와 고위험 의료기관 종사자, 역사조사 인력 및 구급대원 등 1차 대응요원, 정신요양 및 재활시설 입소자·종사자 등에게 우선 접종된다.

이어 2분기(4월~6월)는 노인재가복지시설 이용·종사자, 65세 이상 고령자, 의료기관 및 약국 종사자, 장애인·노숙인 시설 입소·종사자 등 43만여명을, 3분기(7월~9월)는 성인(50세~64세) 만성질환자, 군인·경찰·소방, 사회기반시설 종사자를 우선 접종한다.

이외에 보육시설·소아·청소년 종사자와 18세~49세 성인 등은 순차적으로 백신 접종을 하게 된다.

백신 접종을 위해 도는 정부의 백신 수급계획에 맞춰 화이자, 아스트라제네카 등 접종에 필요한 백신 물량을 순차적으로 확보할 계획이다.

접종은 도내 각 시·군에 설치할 16개 접종센터와 800여개 위탁 의료기관을 통해 진행되며 분기별 우선순위에 따라 신청 후 접종한다.

거동이 불편해 방문 접종이 어려운 대상자를 위해선 보건소별로 현장 방문 접종 팀이 가동된다.

도는 인력 운영 등 세부 실행계획을 내달 중 수립하고 예방접종을 본격적으로 시작할 계획이다.

도 관계자는 “백신은 집단면역 형성으로 코로나19를 종식하는 ‘클로저’ 역할을 하게 될 것”이라며 “다만 백신 접종이 모두 끝날 때까지 방역수칙 준수는 반드시 필요하다”고 당부했다.

