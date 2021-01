[아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆과장급

▶농림축산검역본부방역감시과장 홍기성 ▶국립농산물품질관리원전북지원장 문태섭 ▶국립종자원 서부지원장 정수경

<파견>

◆과장급

▶국가균형발전위원회 정재환

