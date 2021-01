[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 11,500 등락률 -6.99% 거래량 5,317,419 전일가 164,500 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG전자 "모바일 기술, 가전·전장에도 중요 자산…내재화 검토"[컨콜] LG전자 "올해 H&A사업 매출, 전년 대비 성장세 지속될 것"LG전자, '언택트 특수'에 지난해 영업이익 첫 3조원대…매출도 사상 최대(종합) close 는 29일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "올해도 언택트(비대면) 트렌드에 따른 재택 시간 확대로 글로벌 TV 성장세는 지속될 것"이라며 "1분기 LCD 패널 가격 상승으로 원가 압박이 있겠지만 북미 등 선진 시장을 중심으로 건전한 수익성을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.

