홍천군, 미인가 종교·교육시설 '싹쓸이 전수조사' 고발 방침

고위험시설 경찰 합동 점검

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 홍천군이 관내 미인가 종교·교육시설에 대한 전수조사와 대책 마련에 착수했다.

29일 홍천군에 따르면, 전날(28일) 관내 미인가 종교 교육 시설 1곳에서 집단 거주 중인 신도 39명에 대한 코로나19 전수 검사 후 자진 해산할 것을 권고, 해당 시설이 오는 2월 10일 자진 해산키로 했다.

또한, 고등학생과 대학생이 집단 거주하며 공부하는 관내 대안학교 1곳도 오는 30일까지 자진 해산과 동시에 학생들을 학부모가 직접 귀가토록 했다.

대안학교 입소자 19명은 각자 주소지 선별진료소에서 코로나19 검사를 받을 예정이다.

이밖에 관내 미인가 교육 시설 3곳에도 코로나19 전수검사와 자진 해산을 권고했다.

허필홍 홍천군수는 "앞으로도 종교시설은 물론 단체 집합 시설, 요양원 등 고위험시설에 대한 일제 점검과 예방 방역 대책에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.

한편 군은 오는 31일 경찰과 합동으로 관내 종교시설 223곳에 대한 일제 합동점검을 벌여 위법에 대해서는 관련 법에 따라 고발과 과태료 부과, 운영 중단 명령 등 강력한 행정 조처를 할 방침이다.

군은 앞서 지난 26일 IEM 관련 홍천의 한 교회 관련자를 '감염병 예방 및 관리에 관한 법률' 위반으로 고발 조치했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr