위메프오, '중개수수료 0%' 지속…"점주와 고통 분담"

최근 배달·포장 주문 급증에 따른 수수료 인상 불안감 해소

[아시아경제 김철현 기자] 위메프오가 4개월여 간 시범 운영해 온 '중개수수료 0%' 정책을 이어가기로 했다. 코로나19 확산으로 어려움을 겪는 자영업자와 상생을 최우선으로 한다는 계획이다.

위메프오는 지난해 9월 시작한 '중개수수료 0%' 정책을 정식 운영한다고 29일 밝혔다. 이 정책은 서버 비용(주 8800원, VAT 10% 포함)만 부담하면 배달·포장(픽업) 중개수수료를 받지 않는다. 1주 기준 주문금액이 3만원을 넘지 않으면 서버 비용도 점주에게 돌려준다.

최근 사회적 거리두기로 인한 매출감소와 배달 중개수수료 부담 증가로 이중고에 처한 자영업자들과 고통을 분담하기로 했다는 설명이다. 별도 광고비, 입점비 등 점주가 부담하는 추가 비용도 기존 정책대로 발생하지 않는다.

위메프오에 입점한 점주는 주문량에 따라 주문 금액의 5%(서울 소재 점포 2%)를 수수료로 부담하는 정률제와 서버 이용료 외에 별도 비용 부담이 없는 정액제 '중개수수료 0%' 상품 가운데 유리한 수수료 모델을 선택할수 있다.

하재욱 위메프오 대표는 "자영업자와 함께 성장할 수 있는 공정한 배달 문화를 만들기 위해 노력하고 있다"며 "서울시 제로배달 유니온 참여, 수수료 동결 선언처럼 앞으로도 다양한 상생 방안을 마련해 어려운 시기에 힘이 될 수 있는 플랫폼이 되겠다"고 말했다.

한편 위메프오는 다음 달 2일까지 서울시 전 지역 배달·픽업, 맛집 배송(택배) 상품을 제로페이 '서울사랑상품권'으로 결제하는 고객에게 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 위메프오는 서울 외에 복수 지자체들과도 협력을 위한 논의를 진행 중이다. 준비를 마무리한 지역 점주에게는 중개수수료를 2%로 하향 조정하는 등 다양한 상생 방안을 제공할 계획이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr