삼성전자, 최근 5일 개인 3813만 7968주 순매수... 주가 8만 3800원(+0.12%)

삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 13,634,108 전일가 83,700 2021.01.29 12:11 장중(20분지연)

삼성전자는 29일 오전 11시 30분 현재 전일보다 0.12% 오른 8만 3800원에 거래되고 있다. 거래량은 1236만 7205주로 전일 거래량 대비 39.23% 수준이다. 삼성전자는 글로벌 IT기업으로 알려져 있다.

1월 28일 NH투자증권의 도현우 연구원은 '1Q21 전사 영업이익 추정치는 8.7조원(-4% q-q)으로 감소 예상. 전통적IT 비수기로 인해 가전 부문 실적이 감소. 고객사 신규 스마트폰 판매도 전분기 대비 감소해 디스플레이 부문 실적에 영향. 반도체는 최근 글로벌 파운드리 Capa 부족으로 인해 IT 디바이스 생산이 타격을 받으며 메모리 수요에도 영향을 줄 것으로 예상. 긍정적 모멘텀은 DRAM 가격 상승과 갤럭시S21 출시. '이라며 삼성전자의 목표가를 11만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성전자를 3813만 7968주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 2122만 2172주 순매도, 1718만 143주 순매도 했다.

※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr