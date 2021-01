[아시아경제 송승섭 기자] 서민금융진흥원이 지난해 1월 출시한 통합·맞춤대출 애플리케이션(앱)의 다운로드 건수가 44만7000여건에 달했다고 29일 밝혔다.

서금원은 코로나19가 확산되기 시작한 지난해 초부터 각종 앱 출시를 통해 비대면 서비스를 마련해왔다. 지난5월 공공·민간에서 제공하는 서민 금융 상품을 비교하는 ‘서민금융 한눈에’를 출시하고, 10월에는 비대면 재무진단 서비스와 부채적정선 진단 서비스를 포함시켰다.

이계문 원장은 “생업에 바쁜 서민들은 서민금융상품을 알아보기 위해 시간을 내기도 어렵고, 서민금융상품을 사칭한 고금리대출로 인해 피해를 보는 경우도 많다”며 “올해 1월 사이버금융부를 신설하여 체계적인 비대면 서비스 고도화를 진행할 예정”이라고 말했다.

