블링컨, 필리핀 외무와 통화서 "中남중국해 영유권 주장 거부"

[아시아경제 정동훈 기자] 토니 블링컨 미국 국무장관이 대중 견제 메시지를 내고 있다.

27일(현지시간) 주요외신에 따르면 블링컨 장관은 테오도로 록신 필리핀 외무장관과의 전화통화에서 필리핀 등 동남아시아 국가들이 중국과 영유권 분쟁을 벌이고 있는 남중국해 문제와 관련, "미국은 중국의 영유권 주장을 거부한다"는 미국의 입장을 재확인했다고 보도했다.

국무부는 성명에서 "이날 통화에서 블링컨 장관은 중화인민공화국(PRC)의 압력에 맞선 동남아시아 국가들의 편에 서 있음을 약속했다"며 "블링컨 장관은 양국 안보를 위한 상호방위조약과 필리핀군, 선박, 비행기에 대한 무장 공격시 (안보조약의) 분명한 적용의 중요성을 강조했다"고 밝혔다.

블링컨 장관의 이러한 발언은 중국이 지난 22일 해안경비대에 해양 관할권 침해를 막기 위해 모든 필요한 수단을 동원할 수 있도록 하는 법안을 통과시키면서 남중국해 일대 긴장이 다시 높아진 가운데 나온 것이다. 해당 법안은 중국이 영유권을 주장하는 섬과 암초 등에 다른 나라가 건설한 구조물들을 해안경비대가 파괴할 수 있도록 한 내용도 포함돼 있다.

