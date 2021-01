[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 눈이 내린 28일 경남 거창군 고제면 원봉계마을 어귀의 한 사과밭에서 직박구리 한 마리가 까치밥으로 남겨 둔 사과를 쪼아 먹고 있다.

