기재차관 "국가채무 증가 속도 유의해야"

28일 제1차 재정관리점검회의 개최

[아시아경제 장세희 기자]안일환 기획재정부 2차관은 28일 "코로나19 위기를 대응하는 과정에서 국가채무가 빠르게 늘어나고 있다는 점을 유의할 필요가 있다"고 밝혔다.

안 차관은 이날 정부서울청사에서 열린 '제1차 재정관리점검회의'에서 "재정이 결코 무한하지 않은 점을 감안하면 항상 재정건전성을 생각하지 않을 수 없다"며 이같이 밝혔다.

안 차관은 "일본의 경우 1990년에 60%였던 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율이 2000년에 130%, 2019년에 220%로 급격히 늘어난 점을 감안할 때 우리도 결코 방심해선 안 될 것"이라고 덧붙였다.

안 차관은 "한정된 재원을 낭비함 없이 적재적소에 효율적으로 사용해야 한다"며 "예산의 편성과 집행 등 재정 관리에 있어 미래세대의 부담을 염두에 두고 재정의 지속 가능성을 유지할 수 있도록 효과적인 재정운용 전략과 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

아울러 재정 집행과 관련해선 "중앙·지방재정 모두 역대 최고 수준의 재정 집행률을 기록했다"며 "지방재정의 경우 전년에 비해 66조5000억원을 더 집행해 지역 경제 활성화에도 크게 기여했다"고 평가했다.

