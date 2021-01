'동계스포츠 메카' 강원, 글로벌 관광 '랜선 마케팅'

전세계 20개국 대상 '온택트 강원' 캠페인 진행

동계관광 브랜드 육성

[아시아경제 라영철 기자] '겨울 축제의 도시'이자, '동계 스포츠 메카' 강원도가 전 세계 20개국을 대상으로 코로나 종식 이후를 대비해 2018년 평창동계올림픽과 오는 2024년 개최하는 강원동계청소년올림픽을 연계한 강원도 관광 홍보 마케팅에 나섰다.

강원도는 "2018 평창~2024 동계청소년올림픽의 성공 개최 기원과 대표적인 동계 관광 브랜드 육성을 위해 한국관광공사와 공동으로 '2021 온택트(On tact) 강원 글로벌 스노우 캠페인'을 개최한다"고 29일 밝혔다.

강원도는 이번 캠페인을 통해 코로나19로 지친 전 세계 동계 스포츠 팬과 한류 팬을 대상으로 강원도의 4계절 매력을 알려, 침체한 지역경제와 동계 스포츠를 포함한 관광업계의 조기 경기 회복에 나선다는 전략이다.

올해 4회째를 맞는 '강원 스노우 페스타'는 올림픽 유산과 한류, 그리고 눈(Snow) 이라는 주제와 접목한 외국인 관광객 유치 프로그램으로, 강원도 시·군 겨울 축제와 스키리조트 이벤트, 투어 등을 연계해 운영하고 있다.

'2021 온택트 강원 스노우 글로벌 캠페인' 슬로건은 '따뜻하게 지내고 겨울은 즐기며, 강원을 기억하자(Stay Warm, Enjoy Winter, Remember Gangwon)'이다. 올해는 코로나19로 겨울 축제 취소와, 스키장 운영 제한으로 온라인 비대면을 통한 글로벌 캠페인으로 진행한다.

캠페인 영상은 해외 여행업계와 미디어, 유관기관, 강원 관광 홍보대사, 해외 인플루언서, 한류 팬 등 20개국 500여 명이 실시간 온라인으로 참여한 가운데 사전 녹화로 제작했다.

영상에는 유관기관과 여행업계를 대표해 강원도지사, 한국관광공사 사장, 한국여행업협회 회장, 한국스키장경영협회 회장, 트립닷컴 한국지사장, 전 피겨스케팅선수 곽민정 등이 출연해 해외 온택트 참가자들을 맞이했다.

특히, 해외 참가자와의 온택트 라이브(유튜브 방송) 제작 때는 해외 여행업계 유관기관인 대만관광협회장(TVA)를 비롯해 일본여행업협회 이사장(JATA), 강원 관광 홍보대사 '안도 미키(前 일본 국가대표 피겨 스케이터', '라이언 방(필리핀 활동 방송인)' 등이 참여해 코로나 조기 극복을 위한 희망의 응원 메시지를 전했다.

이번 캠페인은 오는 31일 온라인 영상 플랫폼(유튜브, 웨이보 등)을 통해 전 세계에 방영, 눈이 내리지 않는 나라의 관광객들에게도 강원도의 아름다운 4계절과 한류 체험을 하나의 프로그램으로 소개할 예정이다.

강원도를 배경으로 촬영한 '사랑의 불시착', '사이코지만 괜찮아', '도깨비' 등 신한류 드라마와 영화 속 명장면을 AR(증강현실) 기술로 구현한 특별 무대, 오케스트라 연주로 드라마 속 강원도와 아름다운 감동이 함께하는 OST 공연도 선보인다.

도는 '스노우 글로벌 캠페인' 기간에 '윈터 트립 마켓'을 비롯해 현지 관광업계 대상 '동계 방한 관광 설명회', 해외 OTA 여행사 및 인플루언서 등 SNS 홍보마케팅을 통한 상품도 개발할 예정이다.

김창규 도 문화관광체육국장은 "이번 온택트 강원 스노우 글로벌 캠페인에서 포스트 코로나 관광시장 회복에 대비해 연중 지속적인 상품 개발과 운영으로 향후 외국인 관광객들이 언제든 강원도를 방문 할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 전했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr