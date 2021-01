네이버 인증서로 대학증명서 발급부터 제출까지 한 번에

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 온라인 증명발급 서비스 기업인 아이앤텍과 네이버 인증서 및 대학증명서 기반 서비스 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

협약에 따라 아이앤텍이 운영하는 인터넷증명발급센터(certpia.com)에 네이버 인증서가 적용된다. 앞으로 경희대학교, 동국대학교, 한국과학기술원을 비롯한 국내 220여 대학의 학생들은 네이버 인증서로 인증해 졸업증명서, 재학증명서, 성적증명서, 졸업예정증명서 등 다양한 학적증명서를 발급받을 수 있다.

네이버의 대학증명서 관련한 인증서의 사용성도 더욱 높아질 전망이다. 네이버는 오는 3월부터 130여 개 대학교에 설치된 증명서 무인발급기에도 네이버 인증서를 적용할 예정이다.

또 아이앤텍과의 협력을 확대해 네이버 앱에서 학적증명서를 발급받아 필요기관에 바로 제출까지 가능한 서비스를 제공할 계획이다. 학생들은 각종 증명서를 종이로 출력해 직접 제출해야 하는 번거로움 없이 네이버 애플리케이션(앱)만으로 학교나 기업, 취업사이트 등 원하는 곳에 증명서를 제출할 수 있다.

유봉석 네이버 서비스운영총괄은 "인터넷증명발급센터나 증명서 발급기처럼 네이버 인증서가 접목될 수 있는 분야의 제휴를 확대할 것"이라며 "자격증이나 증명서를 네이버 앱에 보관하는 것에서 한 발 더 나아가 실제 활용까지 유기적으로 연결될 수 있도록 서비스의 범용성을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr