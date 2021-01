소백산, 태백산, 다도해 해상, 주왕산

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 28일 한국의 국립공원 기념주화 4종(소백산, 태백산, 다도해 해상, 주왕산)을 발행한다고 밝혔다. 이번 기념주화는 2월 2~23일 우리·농협은행, 한국조폐공사를 통해 구매 예약을 받아 5월17일부터 교부할 예정이다.

기념주화 재질은 가격이 저렴하면서도 현용주화 재질로 널리 사용돼온 백동과 황동을 썼다. 백동화·황동화 2만원화 각 2종씩 총 4종을 발행한다. 앞면에는 각 국립공원의 핵심 특성을 잘 나타내는 경관을 담았고, 뒷면에는 해당 국립공원을 대표하는 동·식물(깃대종)의 모습을 넣었다.

한은은 "이번 기념주화는 백동, 황동 재질로 발행된 기념주화 중 최초의 채색 주화"라며 "우리나라 조폐기술 70년을 기념하는 의미를 담았다"고 설명했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr