금감원, 시중은행 가계대출 임원 또 호출 "대출 더 줄여라" 압박

"조만간 가계대출 목표치 과도한 은행과 목표치 조정 협의할것"

[아시아경제 원다라 기자] 금융감독원이 17개 은행 중 가계대출 목표치가 급증한 은행에 "대출 목표치를 줄여달라"고 당부했다. 앞서 각 은행으로부터 가계대출 목표치를 제출받아 분석한데 따른 조치다.

금융감독원 관계자는 28일 아시아경제와의 통화에서 "17개 은행 가계대출 담당 부행장들을 소집해 화상으로 ‘가계대출 긴급 점검회의’를 개최했다"면서 "지난 11일 회의에선 (각 은행으로부터 연간 대출목표 관련) 데이터를 막 받았을때여서 1월중에 세워둔 목표대로 잘 관리해달라고 말씀을 드렸고, 이번 회의에선 그 숫자들을 좀 확인해서 목표를 많이 세우신 분들에게 줄여달라고 한것"이라고 말했다.

이어 "목표 증가율이 과도한 은행들과는 협의를 하겠다고 한 것이고, 구체적으로 (협의) 날짜를 정한 수준은 아니다"고 덧붙였다. 또 대출목표치 조정한이 정해졌냐는 질문에도 "그런 것은 아니다"고 답했다.

앞서 금융감독원은 지난 11일과 지난해 9월,11월에도 여신 담당 임원들과 회의를 열었다. 이달 들어서만 두번째 가계대출 회의연 것은 지난해 가계대출이 급증한데다 올해도 1~2월 기업공개(IPO) 19건이 연달아 예정돼 있어 대출수요가 증가할것이라는 예측이 있는 만큼 본격적으로 가계대출을 관리하겠다는 뜻으로 풀이된다.

한편 한국은행이 지난 14일 발표한 '2020년 12월 중 금융시장 동향'에 따르면 작년 12월말 기준 은행의 가계대출 잔액은 988조8천억원으로 집계됐다. 1년 전보다 100조5천억원 늘어난 것으로, 증가 폭이 2004년 통계 집계 이래 가장 큰 폭이었다. 지난 7일 기준 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 시중은행의 신용대출 잔액은 134조1015억원으로, 올해 들어 4영업일 만에 4534억원 늘었다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr