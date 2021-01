관악구, 상반기 공공일자리 참여자 206명 추가 모집

코로나19로 경제적 위기에 처한 취업 취약계층, 실직자 등 대상 공공일자리 추가 제공...고용충격 완화 및 구민들 생활안정 통한 침체된 지역경제 활성화 기여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 코로나19로 경제적 위기에 처한 구민들을 위한 ‘지역방역일자리’와 ‘지역공동체일자리’ 참여자를 모집한다.

앞서 구는 경제적 위기에 처한 휴·폐업자, 취업 취약계층, 실직자 등 생계안정 및 고용안정을 위해 지난 1월11일부터 서울시민 안심일자리 사업(구 공공근로)으로 300명을 운영하고 있다.

모집기간은 지역방역일자리사업 1월29 ~2월4일, 지역공동체일자리사업 1월27 ~2월1일이다.

모집 인원은 총 206명(지역방역일자리 180명, 지역공동체일자리 26명)이다.

참여자격은 공고일 기준으로 만 18세 이상의 근로 능력이 있는 관악구민으로서 코로나19로 인한 실직·폐업한 자에 대하여는 가점이 부여 되며, 신청자의 재산·소득·기타 자격 정보를 심사해 선발한다. 단, 최근 3년간 2년을 초과해 직접일자리 사업에 참여한 자, 1세대 2인 참여자, 중복참여자 등은 선발에서 제외된다.

근무시간은 주 5일, 1일 3~5시간(65세 미만 : 5시간, 65세 이상 : 3시간)이며, 4대 보험 가입 및 유급 휴일부여, 주·월차 수당 지급 등 다양한 근무혜택도 지원한다.

사업기간은 지역방역일자리사업 3월2 ~ 4월30일 2개월간, 지역공동체일자리사업 3월2 ~6월30일 4개월간이며, 오는 2월24일 선발자에 한해 개별 연락할 예정이다.

선발된 참여자는 희망지·경력(특기)·건강상태 등을 고려해 구청 각 사업부서와 동 주민센터에 배치, 코로나19 대응 지역 방역사업 및 시설 방역 등 업무를 맡게 된다.

참여를 희망하는 구민은 구청 홈페이지(뉴스소식→채용공고)를 확인 후 구비서류를 지참해 주소지 동 주민센터에 방문·신청하면 된다.

박준희 구청장은 “코로나19로 경제적 어려움을 겪는 구민들에게 공공일자리를 제공해 고용 충격을 완화, 구민들의 생활안정에 도움을 줄 수 있는 지역일자리 창출로 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr