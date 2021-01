[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆시큐브=회계 처리 기준 위반행위로 증권선물위원회의 검찰 고발 등 조치, 상장적격성 실질심사 사유 발생

◆카페24=무상증자로 인한 권리락, 기준가 3만8050원, 실시일 28일

◆테스=삼성전자와 519억원 규모 반도체 제조장비 공급 계약 체결

◆필로시스헬스케어=530억원 규모 코로나19 검체 채취키트 공급 계약 체결

◆위니아딤채=회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발 등 조치, 상장적격성 실질심사 사유 발생

