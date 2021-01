중소기업 10곳 중 4곳 "설 자금사정 곤란"…96% 코로나 때문

중기중앙회, 860개 기업 대상 '설 자금 수요조사' 결과 발표

"상여금 지급하겠다"는 중기 36.7%…전년比 13.4%P 감소

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업 10곳 중 4곳은 설 자금사정이 곤란한 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 자금사정에 영향을 미쳤다는 응답이 96%에 달했다.

중소기업중앙회는 최근 860개 중소기업을 대상으로 실시한 '2021년 중소기업 설 자금 수요조사' 결과를 27일 발표했다.

조사 결과 중소기업 10곳 중 4곳(38.5%)이 설 자금사정이 곤란한 것으로 나타났다.

자금사정이 곤란한 원인으로는 ▲판매·매출부진(89.7%) ▲원부자재 가격 상승(36.0%) ▲인건비 상승(18.4%) ▲판매대금 회수 지연(14.8%) 순으로 조사됐다.

자금사정 곤란과 관련해 "코로나19가 영향을 미쳤다"는 응답이 96.1%에 달했다.

중소기업은 올해 설에 평균 2억1493만원의 자금이 필요한 것으로 나타났다.

부족한 자금확보 방법에 대해서는 ▲납품대금 조기회수(45.0%) ▲결제연기(42.1%) ▲금융기관 차입(40.0%) 등을 계획하고 있다고 응답했으나 '대책없음'도 10.7%를 차지했다.

올해 설 상여금(현금)을 지급할 예정이라고 응답한 중소기업은 지난해(50.1%) 대비 13.4%포인트 감소한 36.7%였다.

정액 지급시 1인당 평균 48만2000원으로 작년 설(62만4000원) 대비 14만2000원 감소한 것으로 나타났다. 정률 지급시 기본급의 60.1%를 지급할 것이라고 응답했다.

설 휴무계획에 대해선 96.0%의 업체가 4일을 휴무할 것이라고 응답했다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "코로나19의 직격탄으로 인한 판매 부진 및 소비심리 위축 등으로 어느 때보다도 중소기업이 자금조달에 어려움을 호소하고 있다"고 밝혔다.

이어 "전반적인 경기침체 상황에서 중소기업의 설 자금이 원활히 확보될 수 있도록 정책기관 및 금융권의 각별한 관심과 지원대책이 필요하다"고 강조했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr