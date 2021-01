김태년 “국정원, MB 시절 불법사찰 문건 공개해야”

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표는 27일 “이명박 정부가 국가정보원을 통해 불법 사찰을 자행했다는 정황이 드러나고 있다”며 국정원에 문건 공개를 요구했다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “언론에 보도된 문건에 따르면 이명박 정부 시기 국정원은 김승환 전라북도 교육감을 야권인사로 낙인찍고 사찰한 정황이 있다”며 “문건에는 2009년 청와대 민정수석실이 국정원에 여야 국회의원 전원 신상자료 관리를 요청했다는 내용도 포함돼있다”고 근거를 설명했다.

이어 “이것이 사실이라면 이명박 정부는 국정원을 통해 정치사찰을 자행한 것”이라며 “방송장악, 문화계 블랙리스트 등 그동안 드러난 사실이 빙산의 일각일 수 있다는 것이 참담하다”고 강조했다.

그는 “용납 못할 범죄행위가 그대로 묻히게 둘 순 없다”며 “이명박 청와대와 국정원이 자행한 모든 불법과 탈법을 한 점의 의혹도 남지 않게 낱낱이 규명해야한다”고 했다.

그러면서 “국정원은 철저히 정보공개를 통해 민간인 불법사찰의 진실을 규명하는데 협조해야 한다”면서 “박지원 국정원장도 피해자 입장서 정보공개청구에 협력하겠다고 밝힌 만큼 국정원에 문건 공개를 요청한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr