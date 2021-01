홍남기 "손실보상, 오늘내일 안 돼…차분한 검토 필요"

제28차 비상경제 중앙대책본부 회의

[아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 27일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역조치에 따른 손실보상 법제화와 관련해 "'오늘 방안마련 - 내일 입법 - 모레 지급'과 같이 할 수는 없는 것"이라고 말했다. 최근 손실보상 법제화에 지나친 관심이 쏟아지자 속도 조절에 나선 것으로 보인다.

홍 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 '제28차 비상경제 중앙대책본부(경제 중대본)회의 겸 2021년 제1차 혁신성장전략회의'를 주재하고 모두발언에서 "손실보상 제도화 방법, 대상, 기준, 소요, 재원, 외국례 등 점검해야 할 이슈가 많고 국민적 수용성과 재원 감당성 등도 짚어봐야 하기 때문에 차분한 검토가 필요하다"며 이같이 말했다.

전날 한국은행이 발표한 국내총생산(GDP) 성장률 속보치(-1.0%)에 대해서는 "팬데믹(세계적 대유행)으로 역성장을 비켜갈 수 없었지만, 세계경제규모 10위권내 선진국들이 3~10%대 역성장이 예상되는 데 비하면 매우 선방한 결과"라면서도 "지난해 하반기중 코로나가 어느 정도 진정되고 일상의 경제활동이 가능했다면 역성장을 막을 수 있지 않았을까"라며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "정부는 지난해 역성장과 민생 어려움에 대한 엄중한 인식을 토대로 올해 '빠르고 강한 경제회복과 반등'이 일어나도록 모든 정책역량을 총동원, 전력투구해 나가겠다"고 강조했다.

이날 경제 중대본 회의에서는 ▲제3기 인구정책 태스크포스(TF) 주요과제 및 추진계획 ▲화장품산업, K-뷰티 혁신 종합전략 ▲제3차 공공기관 현장공감 중소기업 규제애로 개선방안 등 3건이 논의됐다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr