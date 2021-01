LG디스플레이, 작년 4분기 영업익 흑자전환…年손실 290억원

[아시아경제 지연진 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,500 전일대비 600 등락률 -2.49% 거래량 3,857,826 전일가 24,100 2021.01.27 09:46 장중(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 언택트 수요 확대에 2분기 연속 흑자(상보)[속보]LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 6855억원…전년비 흑자전환LG디스플레이, 주가 2만 3700원.. 전일대비 0.64% close 는 지난해 4분기 영업이익이 흑자전화하면서 영업손실이 290억원대로 축소됐다고 27일 공시했다.

이 회사는 지난해 매출이 24조2301억원으로 전년대비 3% 증가했고, 영업손실은 98% 줄어든 291억1600만원을 기록했다. 당기순손실은 706억3600만원으로 전년대비 97% 축소됐다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr